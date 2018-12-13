Не прошло и недели: в Екатеринбург доставили главную новогоднюю ёлку

Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM В Екатеринбург на площадь 1905 года, где будет оборудован новогодний ледовый городок, доставили главную ёлку. В течение двух дней её установят и начнут украшать, чтобы успеть к открытию главной новогодней площадки города, которое состоится 29 декабря.

Прибытие ёлки торжественно встречал оркестр из Дедов Морозов, кукольные медведи и горожане. Впервые за последние 15 лет в Екатеринбурге будет установлена живая ёлка. Отметим, что в последние годы на главной площади города устанавливалась искусственная конусообразная конструкция.

Напомним, что доставить ёлку в город должны были ещё в минувшее воскресенье, 9 декабря. Однако у подрядчика возникли проблемы с оформлением документации, и машина с лесной красавицей была задержана на посту дорожной полиции в 80 км от города. Впоследствии выяснилось, что габариты срубленного дерева превышают установленные по контракту, после чего вновь пришлось переоформлять документы на негабаритный груз.

В итоге ёлка была доставлена в город вечером 12 декабря. При этом, по данным сайта госзакупок, доставка и установка лесной красавицы обошлась бюджету города в 1,5 млн рублей. Кроме того, в Екатеринбург будут доставлены ещё восемь ёлок от шести до 12 метров, которые также будут установлены на площади 1905 года.