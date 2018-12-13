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В Курганской области выявлена группа лжебанкиров

Происшествия

Трое жителей Кургана обвиняются в похищении денег с электронных карт граждан, проживающих в различных регионах России

В Курганской области выявлена группа лжебанкиров
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР
Мошенник

Курган, 13 декабря 2018, 08:42 — REGNUM  В Курганской области выявлена группа людей, которых обвиняют в хищении денег с электронных карт жителей России. Трое мужчин подозреваются в 45 эпизодах. Им вменяется ущерб на сумму около 250 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Зауралью.

Обвиняемых подозревают в рассылке СМС-сообщений о якобы заблокированных электронных банковских картах. Потерпевшие, получив уведомление, перезванивали по номеру телефона, указанному в СМС. Курганцы представлялись сотрудниками банка. Доверчивые граждане называли им номера своих карт, срок их действия, коды и пароли. С их счетов пропали деньги.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили и задержали ранее не судимых жителей Кургана. Во время обыска на съёмной квартире, где работала группа «банкиров», были обнаружены вещественные доказательства: мобильные телефоны, сим-карты, ноутбук.

Уголовное дело направлено в суд. В отношении участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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