В Бразилии 200 женщин обвинили медиума в домогательствах

Бразилиа, , 07:57 — REGNUM Более 200 бразильских женщин обвинили в сексуальных домогательствах и насилии известного в стране медиума Жоана ди Фариа. Инциденты, утверждают потерпевшие, произошли во время спиритических сеансов, передает телеканал Globo.

В начале декабря около десяти женщин подали заявления против медиума, который именует себя Жоан ди Деус («Джон от Бога») в правоохранительные органы штата Гояс. Позже количество обращений резко выросло.

По словам потерпевших, медиум отводил их в отдельное помещение во время спиритического сеанса и совершал действия сексуального характера, в том числе насиловал. Первой заявительницей стала гражданка Нидерландов, уточняет канал.

Прокуратура штата подала прошение об аресте медиума. Решение о его аресте должен принять суд. Жоан ди Деус вины за собой не признает.

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