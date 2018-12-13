Девочка из Барнаула, упавшая в яму к кипятком, находится в реанимации

Барнаул, , 08:11 — REGNUM Состояние девятилетней девочки из Барнаула, которая из-за коммунальной аварии упала в яму с кипятком, оценивается как тяжёлое, она до сих пор находится в реанимации ожогового отделения горбольницы №3. Об этом сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на временно исполняющего обязанности заведующего ожоговым отделением городской больницы Семёна Потапенко.

Из обстоятельств произошедшего следует, что в ходе устранения аварии на тепловых сетях коммунальщики не приняли меры по обнаружению порыва, а после не оградили опасный участок. Поскольку он вплотную прилегал к тротуару, это привело к тому, что девятилетняя девочка провалилась в кипяток. Около 20 процентов её тела поражено ожогами от 1 — 3 степени.

СУ СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«Повреждены полностью мягкие ткани и даже кость. Сейчас ещё сказать трудно, насколько глубоко, но уже ясно, что, скорее всего, в дальнейшем будет пересадка кожи. Не исключена возможность ампутации пальцев на левой стопе», — отметил Семён Потапенко.

Известно, что владельцы теплосетей согласны помогать в лечении школьницы. Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в 10 декабря в Октябрьском районе Барнаула.

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