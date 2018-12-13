ВСУ три раза за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Луганск, , 07:09 — REGNUM Луганская Народная Республика подверглась трем обстрелам со стороны ВСУ за сутки 12 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские военные обстреляли республику из артиллерийских орудий калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП и пулеметов. Под огнем оказались три населенных пункта: пгт Донецкий и Калиново и село Смелое.

Напомним, по данным ДНР, украинские боевики планируют полномасштабное наступление на юге республике. На мариупольском направлении уже сосредоточены 12 тыс. украинских военнослужащих, более 50 танков и множество другой техники.

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