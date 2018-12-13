Арестованы братья стрелка из Страсбурга

Страсбург, Франция, , 05:50 — REGNUM Два брата стрелка из города Страсбурга (Франция) Шарифа Шеката арестованы, пишет Le Figaro.

Уточняется, что один из них фигурирует в списке людей, представляющих угрозу госбезопасности Франции.

Напомним, расстрел толпы на рождественской ярмарке в Страсбурге 11 декабря унес жизни по меньшей мере трех человек. В совершении теракта подозревают Шеката, который был ранен и скрылся с места ЧП.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе 12 декабря был объявлен траур. В память о погибших в ночь на 13 декабря в Париже отключили огни Эйфелевой башни.

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