В московском автобусе были обнаружены гранаты

Москва, , 05:35 — REGNUM В Москве в пассажирском автобусе недалеко от станции метро «Тульская» был обнаружен бесхозный пакет, в котором лежали гранаты, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Отмечается, что находку обнаружили дети и сообщили об этом в полицию. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые провели обследование содержимого пакета. По данным столичного управления МВД, после осмотра специалисты пришли к выводу, что в сумке находились не настоящие гранаты, а сувениры.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в столичном районе Южное Чертаново был обнаружен предмет, внешне похожий на снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Прилегающая к находке территория была оцеплена полицией, на месте работали экстренные службы.

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