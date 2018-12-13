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В московском автобусе были обнаружены гранаты

Происшествия

Они оказались муляжами

Москва, 13 декабря 2018, 05:35 — REGNUM  В Москве в пассажирском автобусе недалеко от станции метро «Тульская» был обнаружен бесхозный пакет, в котором лежали гранаты, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Отмечается, что находку обнаружили дети и сообщили об этом в полицию. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые провели обследование содержимого пакета. По данным столичного управления МВД, после осмотра специалисты пришли к выводу, что в сумке находились не настоящие гранаты, а сувениры.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в столичном районе Южное Чертаново был обнаружен предмет, внешне похожий на снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Прилегающая к находке территория была оцеплена полицией, на месте работали экстренные службы.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Москвы найден снаряд от реактивной системы «Град»

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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