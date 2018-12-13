Сломанная рука помогла флоридцу спасти старушку из пожара

Майами, США, , 02:58 — REGNUM Житель американского Майями-Гарденс (штат Флорида) спас 93-летнюю женщину из горящего дома, сообщает Fox 31.

Сообщается, что Альтавиус Пауэлл использовал гипс, наложенный ему на сломанную руку, чтобы выбить окно в горящем соседнем доме. После этого он забрался внутрь и обнаружил престарелую женщину, которая заперлась от дыма и пожара в ванной комнате. Пауэлл помог выбраться женщине из задымленного помещения на улицу.

«Я схватил ее одной рукой. Она смотрела на меня и говорила «спасибо», — заявил Пауэлл.

Как сообщили пожарные, возгорание началось из-за того, что женщина ставила зажженную свечу в углу дома. В ту ночь пламя от свечи подожгло обои на стене и распространилось по всему жилищу. После эвакуации 93-летнюю женщину госпитализировали.