На востоке Москвы потушили пожар на складе с покрышками

Москва, , 02:30 — REGNUM Пожар, разгоревшийся в столичных Сокольниках на складе с автомобильными покрышками, был потушен, сообщает телеканал «Россия 24».

Сообщается, что в результате пожара пострадавших не было. В настоящее время специалисты проводят лабораторные замеры воздуха. Предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Ранее на улице Сокольнический Вал в Москве было зафиксировано возгорание на втором этаже кирпичного здания. Огнем было охвачено около 600 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

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