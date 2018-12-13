Четверг, 13 Декабря 2018 года
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На востоке Москвы потушили пожар на складе с покрышками

Происшествия

Пострадавших нет

Москва, 13 декабря 2018, 02:30 — REGNUM  Пожар, разгоревшийся в столичных Сокольниках на складе с автомобильными покрышками, был потушен, сообщает телеканал «Россия 24».

Сообщается, что в результате пожара пострадавших не было. В настоящее время специалисты проводят лабораторные замеры воздуха. Предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Ранее на улице Сокольнический Вал в Москве было зафиксировано возгорание на втором этаже кирпичного здания. Огнем было охвачено около 600 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве горит склад с покрышками на площади 600 квадратных метров

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Пожары и взрывы на предприятиях
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