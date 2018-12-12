Новый виток корпоративного конфликта внутри holodilnik.ru

Никосия, , 22:46 — REGNUM В производстве окружного суда города Лимасола, Кипр, находится дело касательно спора между компанией UCF Partners Limited с одной стороны, собственником интернет-магазина holodilnik.ru ООО «Эдил-Импорт» и и компании Gelance Enterprises Limited (компании зарегистрированной в соответствии с законодательством Кипра), которая является 100-процентным участником ООО «Эдил-Импорт» с другой стороны.

Инвестиционная компания UCF Partners Limited является миноритарным акционером ООО «Эдил-Импорт», и, как следствие, миноритарным акционером интернет-магазина «холодильник.ру».

По имеющимся сведениям, причиной подачи искового заявления послужили действия компании UCF Partners Limited — миноритарный акционер обвинял ООО"Эдил-Импорт» и лично генерального директора компании в уклонении от уплаты налогов, совершении «сделок без экономической сути», незаконном выводе средств из компании, что, отчуждении основных активов и приведения компании в предбанкротное состояние. Такие действия, якобы, повлекли за собой причинение значительного материального ущерба миноритарию, а виновность генерального директора ООО «Эдил-Импорт», одновременно выступающего и мажоритарным акционером компании «холодильник.ру», подтверждается возбужденным в отношении него по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере уголовным делом.

В свою очередь, посчитав такого рода обвинения «враждебными действиями» предпринятыми миноритарным акционером, ООО «Эдил-Импорт» совместно с Gelance Enterprises Limited просила окружной суд города Лимасол (Кипр) запретить компании UCF Partners Limited и его представителям обращаться в суды Российской Федерации с исками о защите собственных прав, а также о запрете любых действий, направленных на защиту собственных интересов в отношениях с мажоритарными акционерами.

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