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В Москве горит склад с покрышками на площади 600 квадратных метров

Происшествия

В тушении огня задействовано 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд

Москва, 12 декабря 2018, 22:39 — REGNUM  Крупный пожар произошёл вечером 12 декабря в складском здании на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, горит двухэтажное кирпичное здание, расположенное по адресу: улица Сокольнический Вал, 1л. Площадь, охваченная огнём, на данный момент составляет 600 квадратных метров.

Источник в экстренных службах города сообщил агентству «Москва», что ЧП произошло на складе с автомобильными покрышками.

По данным МЧС, на месте был произведён лабораторный замер окружающего воздуха, превышения допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

В борьбе с огнём задействовано около 30 единиц техники. В том числе на помощь пожарным подразделениям прибыл пожарный поезд.

Сведений о возможных пострадавших не поступало.

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