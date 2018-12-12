Совершившие нападение на силовиков в Назрани ликвидированы

Назрань, Ингушетия, , 21:55 — REGNUM Двое боевиков, совершивших нападение на сотрудников правооранительных органов в Ингушетии, были ликвидированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Нападавшие были ликвидированы ответным огнём, их личности устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 12 декабря возле торгового центра «Ковчег» на улице Картоева в Назрани неизвестные бросили гранату в сотрудников полиции, в результате чего двое силовиков были госпитализированы с тяжёлыми ранениями.

В пресс-службе регионального управления МВД России сообщили, что инцидент произошёл во время попытки задержания подозреваемых.

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