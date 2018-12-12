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Совершившие нападение на силовиков в Назрани ликвидированы

Происшествия

Неизвестные бросили гранату в сотрудников полиции вечером 12 декабря в Назрани

Назрань, Ингушетия, 12 декабря 2018, 21:55 — REGNUM  Двое боевиков, совершивших нападение на сотрудников правооранительных органов в Ингушетии, были ликвидированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Нападавшие были ликвидированы ответным огнём, их личности устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 12 декабря возле торгового центра «Ковчег» на улице Картоева в Назрани неизвестные бросили гранату в сотрудников полиции, в результате чего двое силовиков были госпитализированы с тяжёлыми ранениями.

В пресс-службе регионального управления МВД России сообщили, что инцидент произошёл во время попытки задержания подозреваемых.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД раскрыло подробности нападения на сотрудников полиции в Назрани

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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