МЧС избавит Старую Руссу Новгородской области от залежей старого хлора

Старая Русса, Новгородская область, , 21:01 — REGNUM Отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России сегодня, 12 декабря, приступил к ликвидации аварийных ёмкостей с хлором, которые более 20 лет хранились на территории муниципального предприятия на окраине Старой Руссы Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России, это более 30 контейнеров по 900 литров каждый.

За годы контейнеры покрылись ржавчиной, а сам хлор относится к категории химикатов, обладающих раздражающим и удушающим действием, — зона смертельного поражения его парами достигает 4 км.

На операцию по утилизации аварийных ёмкостей потребуется от 10 до 15 суток. Её проведут высококвалифицированные специалисты радиационной, химической и биологической защиты, имеющие большой опыт в проведении подобных работ.

Операция уникальна, она будет выполняться в условиях низких температур воздуха: дегазирующий раствор будут замораживать. Всего на ликвидацию опасного вещества потребуется около 30 тонн раствора, более 2 тонн соды, около 10 тонн аммиачной воды.

«После выхода хлора отработанный раствор становится абсолютно безвредным. Образуется осадок, по составу идентичный пищевой соли, и техническая вода нейтральной или слабощелочной кислотности», — пояснили в МЧС.