Сотрудники полиции пострадали при подрыве автомобиля в Назрани

Назрань, Ингушетия, , 20:39 — REGNUM Сотрудники силовых ведомств пострадали в результате подрыва автомобиля в Назрани. Об этом сообщается в Telegram-канале Life Shot.

Как уточняется, взрыв произошёл возле торгового центра «Ковчег» в Назрани. На месте в настоящее время работают сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

Источник в силовых структурах региона сообщил «Интерфакс», что врезультате подрыва автомобиля погиб один человек, двое сотрудников силовых структур получили ранения и доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

По информации агентства, личность погибшего устанавливается. На данный момент нет сведений о том, являлся ли он сотрудником правоохранительных органов.

Подробности произошедшего уточняются.