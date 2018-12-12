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Сотрудники полиции пострадали при подрыве автомобиля в Назрани

Происшествия

Взрыв произошёл у здания торгового центра

Назрань, Ингушетия, 12 декабря 2018, 20:39 — REGNUM  Сотрудники силовых ведомств пострадали в результате подрыва автомобиля в Назрани. Об этом сообщается в Telegram-канале Life Shot.

Как уточняется, взрыв произошёл возле торгового центра «Ковчег» в Назрани. На месте в настоящее время работают сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

Источник в силовых структурах региона сообщил «Интерфакс», что врезультате подрыва автомобиля погиб один человек, двое сотрудников силовых структур получили ранения и доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

По информации агентства, личность погибшего устанавливается. На данный момент нет сведений о том, являлся ли он сотрудником правоохранительных органов.

Подробности произошедшего уточняются.

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