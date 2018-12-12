Сотрудники полиции пострадали при подрыве автомобиля в Назрани

Назрань, Ингушетия, 12 декабря 2018, 20:39 — REGNUM Сотрудники силовых ведомств пострадали в результате подрыва автомобиля в Назрани. Об этом сообщается в Telegram-канале Life Shot.
Как уточняется, взрыв произошёл возле торгового центра «Ковчег» в Назрани. На месте в настоящее время работают сотрудники ФСБ и Следственного комитета.
Источник в силовых структурах региона сообщил «Интерфакс», что врезультате подрыва автомобиля погиб один человек, двое сотрудников силовых структур получили ранения и доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.
По информации агентства, личность погибшего устанавливается. На данный момент нет сведений о том, являлся ли он сотрудником правоохранительных органов.
Подробности произошедшего уточняются.