В Житомирской области запретили движение фур из-за непогоды

Житомир, Украина, , 20:55 — REGNUM Власти Житомирской области ограничили движение большегрузного транспорта по основным магистралям региона, сообщило 12 декабря информационное агентство УНН.

«С 15:00 (16:00 Мск — ИА REGNUM ) 12 декабря временно ограничено движение в пределах Житомирской области крупногабаритного и большегрузного транспорта на международных дорогах М-06 Киев — Чоп, М-07 Киев — Ковель — Ягодин, М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев — Подольский, национальной автодороге Н-01/М-06/Кременец — Белая Церковь — Ржищев — Канев — Софиевка и региональной автодороге Р-18 Житомир — Попельня — Сквира — Володарка — Ставище в направлении Киевской области», — сказано в сообщении.

В полиции области отметили, что запрет будет действовать до улучшения погодных условий.

Сотрудники полиции будут дополнительно патрулировать дороги области.

Напомним, ранее был введён запрет на въезд фур в Киев. По прогнозам синоптиков, 13 декабря 2018 года на Украине пройдёт сильные снегопады. По всей территории страны объявлено штормовое предупреждение.