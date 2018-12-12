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Пьяный полицейский насмерть сбил женщину в Саратовской области

Происшествия

Правоохранитель был в отпуске

Петровск, Саратовская область, 12 декабря 2018, 20:17 — REGNUM  В Петровске сотрудник правоохранительных органов сел за руль автомобиля в состоянии опьянения и насмерть сбил женщину. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Саратовской области.

Мужчина является действующим сотрудником взвода ППСП ОМВД России по Петровскому району, в момент совершения ДТП он находился в очередном отпуске.

Наезд был совершен на женщину-пешехода 1966 года рождения. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По данному факту назначена служебная проверка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре в Чувашии вынесен приговор сотруднику МВД по республике, который сбил на переходе женщину. Авария произошла вечером 16 декабря 2017 года на федеральной трассе в Моргаушском районе. Полицейский управлял личным автомобилем Volkswagen Passat.

Он двигался без учета дорожных и метеорологических условий, а также со скоростью, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением машины. В зоне нерегулируемого пешеходного перехода он не уступил дорогу пешеходу — 54-летней женщине, не справился с управлением автомобилем и сбил ее. Женщина скончалась на месте аварии.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Виновнику назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении. В МВД отмечали, что после вступления приговора в силу полицейский будет уволен.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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