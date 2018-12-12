В Воронеже вынесен приговор по «дорожному» делу — о взятке в полмиллиона

Воронеж, , 20:06 — REGNUM Бывший главный инженер муниципального казенного учреждения «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» признан виновным в получении взятки в крупном размере. Приговор 12 декабря вынес Коминтерновский суд города, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

По данным суда и следствия, в январе 2018 года подсудимый получил от представителя одной из коммерческих фирм 500 тыс. рублей. За эти деньги сотрудник муниципального предприятия должен был принять работу по контракту на паспортизацию мостов и путепроводов, расположенных на территории Воронежа. Сам подсудимый полностью признал вину, способствовал расследованию.

Суд постановил признать бывшего главного инженера виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в двукратном размере взятки — то есть в сумму один миллион рублей. Сама взятка была конфискована в доход государства. В ближайшие пять лет он также не сможет работать на государственной и муниципальной службе. Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании троих сотрудников «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» стало известно в январе этого года. Было возбуждено два уголовных дела. В 2015 году в регионе было вынесено решение по другому громкому «дорожному делу»: бывший руководитель управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области Александр Трубников был осужден на 7,5 года за получение взяток в крупном и особо крупном размерах, а также в подготовке к получению взятки. В феврале 2017 года он был досрочно освобожден из колонии по состоянию здоровья.

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