Кабул, , 23:41 — REGNUM Официальные представители Управления полиции провинции Хост заявили, что в результате нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на контрольно-пропускной пункт в этом регионе погибло по меньшей мере десять солдат Национальной армии Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Pajhwok Afghan News», столкновение между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло на территории уезда Якуб Сабри провинции Хост.

В результате нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не менее трех военнослужащих получили ранения разной степени тяжести, ещё один солдат числится пропавшим.

По словам официальных представителей Управления полиции провинции Хост, на территорию региона прибыли дополнительные силы Национальной армии Афганистана.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.