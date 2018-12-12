В Кабуле террорист-смертник атаковал конвой Национальных сил безопасности

Кабул, , 20:41 — REGNUM 11 декабря в районе столицы Афганистана Пагман был совершен террористический акт, целью которого стал конвой Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

Официальный представитель Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Данеш заявил, что в результате взрыва погибло по меньшей мере четыре сотрудника сил безопасности и обороны и восемь гражданских, включая двух женщин, еще шесть сотрудников сил безопасности и три мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», атака была организована террористом смертником на автомобиле, начиненном взрывчатыми веществами. Нападение произошло в 9:20 утра по местному времени, когда конвой сил безопасности и обороны проезжал через район Пагман.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об ответственности группировки за подготовку этого террористического акта.