Польские пограничники выявили у жителя Украины 43 кг контрабандного янтаря

Корчова, Польша, , 19:06 — REGNUM На украинско-польской границе, на пункте пропуска Корчова у гражданина Украины изъяли 43 кг янтаря, сообщило 12 декабря Польское радио.

«Во время ночной службы сотрудники национальной налоговой администрации отправили на углублённую проверку легковой автомобиль на украинской регистрации, который въезжал на территорию Польши», — рассказала представитель палаты налоговой администрации в Ряшеве Агнешка Сивы.

В машине были обнаружены полости, в которых нашли пакеты с необработанным янтарём.

Напомним, рекордная партия янтаря с Украины была задержана на этом же пункте пропуска в октябре 2018 года. Всего пограничники обнаружили 275 кг необработанного камня.

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