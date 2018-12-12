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Глава Европарламента: проповеди в мечетях должны быть на европейских языках

Происшествия

Антонио Таяни поставил Италию в пример Европе

Рим, 12 декабря 2018, 18:22 — REGNUM  Число расположенных в Европе мечетей, в которых проповеди произносятся на европейских языках, должно увеличиться, заявил в среду, 12 декабря, спикер Европарламента Антонио Таяни, передает La Stampa.

Комментируя трагическое происшествие в Страсбурге, Таяни заявил о необходимости усиления контроля в этой сфере. По его словам, следует бороться с проникновением в мечети Европы радикальных имамов, которые приезжают не для религиозной проповеди, а для разжигания ненависти.

В качестве позитивного примера Таяни, вице-президент партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», привел собственную страну, где, по его словам, «ведется очень серьезная профилактика терроризма».

Как сообщалось ранее, вечером 11 декабря в Страсбурге ранее судимый 29-летний местный уроженец североафриканского происхождения открыл стрельбу по прохожим в центре города. Погибли 3 человека, ранены 14. Поиски преступника продолжаются.

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