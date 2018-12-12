Эстонскую фирму Operail связывают с крупной аварией на Транссибе

Таллин, , 18:20 — REGNUM

Проводя проверку по факту свершившейся аварии на Транссибе железнодорожной аварии, Следственный комитет пришел к выводу, что одним из виновником аварии под Омском мог стать вагон, отремонтированный в тапаских депо государственной эстонской компании Operail. Как пишет эстонское издание Postimees, в худшем случае предприятие будет вынуждено возместить убытки в размере до 10 миллионов евро.

На данный момент следственная комиссия пришла к выводу, что поезд с военной техникой завалился набок из-за разрушенного пути. По нему ранее проследовал состав вагон Operail, одна колесная пара которого соскочила с рельсов и ехала так на протяжении девяти километров, что и привело к разрушению пути. Из протокола следует, что в ходе ремонта, осуществляемого в тапаских депо Operail была допущена системная ошибка. Как передает Postimees, эстонская компания уже оспорила утверждения российской стороны.

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Гендиректор компании Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ заявил, что российская сторона «пытается свалить вину в железнодорожной аварии на эстонский вагон».

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Председатель правления AS Operail Рауль Тоомсалу, комментируя заявление российской стороны, заявил, что его предприятие оспаривает утверждения противоположной стороны, поскольку в этом инциденте много технических нюансов, которые еще нуждаются в уточнении и разъяснении, а процессуальные действия в настоящий момент продолжаются.

«Например, в ходе расследования обнаружилось, что хотя и утверждается, что задняя колесная пара одного нашего вагона проехала девять километров вне рельсов, а затем заскочила обратно на рельсы, также и у колесных пар других вагонов этого состава есть признаки схода с рельсов. Фактически они были расположены в поезде перед нашим вагоном и которые могли спровоцировать сход с рельсов нашего вагона», — отметил Тоомсалу.

Тоомсалу подчеркнул, что все стороны «плотно общаются между собой», чтобы выяснить, что точно произошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября вечером на перегоне на границе Омской и Тюменской областей с рельсов сошел армейский эшелон, который в том числе перевозил грузы для министерства обороны РФ. Всего с рельсов сошел 71 вагон — 50 из них остались на колесах, а 20 вагонов перевернулись, из них пять — цистерны с мазутом. Известно, что эшелон перевозил гаубицы и гусеничную технику минобороны РФ.

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Движение по Транссибирской магистрали было временно прервано, а следственный комитет начал проверку и возбудил уголовное дело.