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В Югре — массовое ДТП с участием семи иномарок и автобуса

Происшествия

Пострадали четыре человека

Сургут, Югра, 12 декабря 2018, 18:16 — REGNUM  В Югре произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей и пассажирского автобуса. Причиной происшествия в Сургуте стала потеря сознания одним из водителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Предварительно установлено, что 58-летний водитель потерял сознание будучи за рулём «Мицубиси Паджеро». Он выехал на встречную полосу движения. Произошло столкновение семи иномарок и пассажирского автобуса. Пострадали четыре человека. Погибших нет.

Возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

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Дорожно-транспортные происшествия
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