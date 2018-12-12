В Югре — массовое ДТП с участием семи иномарок и автобуса

Сургут, Югра, , 18:16 — REGNUM В Югре произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей и пассажирского автобуса. Причиной происшествия в Сургуте стала потеря сознания одним из водителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Предварительно установлено, что 58-летний водитель потерял сознание будучи за рулём «Мицубиси Паджеро». Он выехал на встречную полосу движения. Произошло столкновение семи иномарок и пассажирского автобуса. Пострадали четыре человека. Погибших нет.

Возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения»).