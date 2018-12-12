Дело «банды ФСБ»: «убивали, ради тестирования... патронов»

Тюмень, , 18:08 — REGNUM В Уральском окружном военном суде, в Екатеринбурге, стартовал процесс над участниками тюменской «банды ФСБ». Первым рассматривается дело 34-летнего тюменца Алексея К., который подозревается в убийстве семерых человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, следствие по делу банды завершилось в августе 2018 года. Пять фигурантов обвиняются в убийствах, разбойных нападениях, хулиганстве, мошенничестве и похищении людей.

По версии следствия, в состав «банды ФСБ» входили бывший сотрудник отдела по сопровождению оперативных мероприятий (ОСОМ) УФСБ по Тюменской области, тренер по самбо, снайпер, покончивший с собой в следственном изоляторе, сотрудник полиции, который в международном розыске, и ещё один мужчина, который в деле проходит как безработный.

Предполагается, что члены «банды ФСБ» с 2008 по 2016 год занимались разбойными нападениями на теневых «обнальщиков». Тюменские правоохранители обнаружили след подозреваемых после серии убийств таксистов, которые пропадали вместе с автомобилями. Машины, как выяснилось, использовались для преступных вылазок.

Суд 12 декабря 2018 года в особом порядке рассматривал дело 34-летнего бывшего оперативника ФСБ России Алексея К. Он обвиняется в краже, разбое, мошенничестве, убийстве семерых человек и других преступлениях.

Как сообщает портал Е1.ru, первое преступление бывшие силовики совершили в декабре 2008 года, когда выкрали сейф из ООО «Тюмень Водоканал». Однако им досталось тогда лишь пять тысяч рублей. Это было самое безобидное их деяние.

В этом же месяце они напали на состоятельного предпринимателя в его загородном коттедже. Буквально «выбив» из мужчины 200 тыс. рублей и золотые изделия, забросили в багажник его же «Мерседеса» и убили в лесу.

В 2010 году работник тюменской нефтяной компании попросил у Алексея К. содействия в прекращении уголовного дела экономического характера. Сотрудник ФСБ взял 600 тысяч рублей, но никаких действий не предпринимал. Когда «нефтяник» понял, что его провели и стал требовать деньги обратно, ему устроили представление с убийством. Переодели трудового мигранта в деловой костюм, вывезли в лес и на глазах бизнесмена застрелили, как якобы «своровавшего деньги посредника».

Кроме того, известны факты убийства таксистов, которых участники преступной группы уничтожали ради завладения автомобилями.

«Банду ФСБ взяли в разработку в конце 2016 года, после очередных убийств мигрантов. Звучит дико, по материалам дела можно сделать вывод, что этих людей лишили жизни ради тестирования… патронов», — сообщает Е1.

Алексею К. грозит пожизненное заключение. Впрочем, он активно сотрудничал со следствием, указав своих подельников. И в полном объёме признаёт свою вину, говорится в материале Е1.ru.

Читайте ранее в этом сюжете: «Боялся за семью»: новые подробности дела «банды ФСБ» из Тюмени