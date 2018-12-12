За перевозку мигрантов в товарных поездах в Италии арестованы два человека

Комо, Италия, , 16:42 — REGNUM Полиция Комо арестовала двух граждан африканского происхождения за организацию нелегальной перевозки мигрантов из Италии в Швейцарию, Австрию и Германию, передает информагентство Ansa в среду, 12 декабря.

Граждане помогали нелегальных мигрантам пересекать границу на грузовых поездах. Под угрозу ставилась как безопасность самих граждан, так и транспортная безопасность, считают правоохранители.

Стоимость «билета» составляла от 150 до 300 евро. Арестованные, по оценке полиции, успели отправить за границу несколько сотен граждан, часть из них «благополучно достигли» места назначения, другие были задержаны правоохранителями европейских стран.