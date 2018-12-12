На Ямале судят педагога за педофилию

Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 16:38 — REGNUM На Ямале перед судом предстанет воспитатель школы-интерната, который обвиняется в совершении развратных действий в отношении подопечных. О неподобающем поведении педагога руководству школы-интерната сообщила мать одной из потерпевших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

По версии следствия, 59-летний младший воспитатель МКОУ «Тазовская школа интернат среднего общего образования» совершал развратные действия в отношении четырех воспитанниц с 2015 года. Одна из девочек в 2017 году пожаловалась родительнице. Была возбуждена проверка. В итоге выявились пять эпизодов развратных действий в отношении девочек, не достигших 12 и 14 лет.

На данный момент мужчина обвиняется по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Дело направлено в суд.