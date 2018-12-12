Дело о гибели 17 человек на переезде под Владимиром передано в суд

Покров, Владимирская область, , 16:03 — REGNUM Прокуратура передала в суд уголовное дело по факту аварии на железнодорожном переезде во Владимирской области, в результате которой погибли 17 человек. Как сообщили 12 декабря в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, обвиняемыми по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проходят два иностранных гражданина.

ДТП произошло на железнодорожном переезде в Покрове в октябре 2017 года. Автобус, который вез людей из России в Казахстан, заглох на переезде. В результате произошло столкновение с поездом, погибли 17 человек. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»).

«По версии следствия, двое иностранных граждан организовали и осуществили нерегулярную перевозку пассажиров с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан на автобусе, который по своим техническим характеристикам не отвечал требованиям безопасности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело будет рассматривать Петушинский районный суд Владимирской области.

ИА REGNUM напоминает, что всего в автобусе находилось 56 человек. Специалисты сообщали, что аналогичные автобусы не выпускаются с 1993 года. Транспортное средство эксплуатировалось не менее 24 лет при эксплуатационном ресурсе не более девяти лет.

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