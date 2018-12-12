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Двое фанатов ФК «Локомотив» пострадали в драке Германии

Происшествия

Перед матчем «Локомотив» — «Шальке» между футбольными болельщиками произошла потасовка

Гельзенкирхен, Германия, 12 декабря 2018, 15:58 — REGNUM  Два болельщика московского футбольного клуба «Локомотив» получили ранения перед игрой команды с немецким клубом «Шальке», передает канал N-TV 2 декабря.

11 декабря перед игрой в городе Гельзенкирхен состоялась потасовка между футбольными фанатами двух клубов. К ним также присоединились болельщики нидерландского клуба «Твенте», выступившие на стороне немецких фанатов.

Пострадали два болельщика «Локомотива», а также человек, отвечавший за поддержание порядка в месте проведения игры. Полиция возбудила уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом матче «Локомотив» уступил «Шальке» со счетом 0:1. Это был шестой тур группового этапа Лиги чемпионов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Локомотив» проиграл «Шальке» и вылетел из Еврокубков

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