Тонна разлившегося шоколада «заасфальтировала» улицу в немецком Верле

Верль, Германия, , 15:29 — REGNUM Пожарные службы немецкого города Верль с лопатами и газовыми горелками устраняли разлив тонны расплавленного шоколада, «заасфальтировавшего» улицу вблизи местной кондитерской фабрики. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет портал RP.Online.

Отмечается, что густой коричневый «ручей» вытек из ворот производителя пралине, на предприятии произошла техническая неполадка. В результате шоколад затвердел и стал представлять угрозу для безопасности движения. На помощь дорожникам пришли местные пожарные, за два с половиной часа очистившие улицу от застывшего лакомства при помощи газовых горелок, лопат и горячей воды.

https://twitter.com/TheLocalGermany/status/1072498377324199936

Сообщается, что весь убранный шоколад был помещен в контейнеры для последующей утилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Мордовии уроженца одного из государств ближнего зарубежья обвиняют в краже крупной партии шоколада. В 2016 году подозреваемый, работавший водителем-экспедитором одной из московских организаций, на грузовом автомобиле с территории автостоянки в Саранске вывез более 18 тонн шоколадных изделий.

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