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Число жертв взрыва пиротехники перед церковью в Мексике достигло восьми

Происшествия

Среди погибших четверо детей

Сантьяго-де-Керетаро, Мексика, 12 декабря 2018, 15:21 — REGNUM  Число жертв взрыва пиротехники в мексиканском штате Керетаро достигло восьми, передает немецкий канал N-TV.

Среди погибших четверо детей, ранения получили 53 человека. Взрыв произошел в населенном пункте Фуэнтесуэлас, когда праздничная процессия приблизилась к церкви.

Помимо церкви пострадали близлежащие здания.

Перед храмом были сложены 1500 единиц пиротехники, предназначенные для празднования дня Святой Мари Гваделупской, который отмечают в Мексике 12 декабря. По какой причине они сдетонировали, неизвестно.

Несчастные случаи из-за взрывов пиротехники просходят в Мексике часто. Как сообщало ИА REGNUM, в июле при взрыве на складе в городе Тультепек погибли 24 человека, в том числе тушившие возгорание пожарные.

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