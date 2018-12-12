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Франции вновь нанесен террористический удар — прокурор Парижа

Происшествия

29-летний Шариф Шекат 27 раз привлекался к суду во Франции, Германии и Швейцарии за радикальные взгляды

Страсбург, Франция, 12 декабря 2018, 15:11 — REGNUM  Нападение на рождественскую ярмарку в Страсбурге является признаком того, что Франция снова попала под удар террора, заявил прокурор Парижа Реми Хейц. Об этом сообщает 12 декабря телеканал BFM TV.

«Терроризм вновь ударил по нашей территории», — написал Хейц в своем Twitter.

Прокурор добавил, что в настоящее время правоохранители проверяют данные подозреваемого в совершении нападения 29-летнего Шарифа Шеката. Уже стало известно, что мужчина 27 раз привлекался к суду во Франции, Германии и Швейцарии за радикальные взгляды.

Напомним, ранее власти Франции уточнили количество погибших в результате вооруженного нападения на рождественскую ярмарку в Страсбурге, указав на то, что жертвами стрелка стали двое человек. Ранее сообщалось о четырех погибших и 11 раненых.

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