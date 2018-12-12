Отца школьника в Уфе могут привлечь к ответственности после распыления газа

Уфа, , 15:07 — REGNUM Ответственность за распыление газа и отравление нескольких школьников может понести отец одного из учеников школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Башкирии.

«По уточненной информации, газовый баллончик в школу могла принести одна из учениц. Затем средство самозащиты попало к ученику десятого класса, который распылил его на перемене», — подчеркнули в ведомстве.

В отношении отца десятиклассника возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошел утром 12 декабря. После распыления газа за медпомощью обратились 15 школьников, пятеро были госпитализированы в реанимационное отделение больницы скорой помощи с диагнозом «отравление неизвестным веществом». Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще трое учеников находятся в детском отделении больницы.

По факту происшествия следственное управление СКР по Башкирии проводит проверку. В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего: осматривается место инцидента, проводится опрос сотрудников и учеников школы.

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