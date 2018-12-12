На дороге в Карачаево-Черкесии погибли двое полицейских

Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 15:03 — REGNUM Два сотрудника полиции погибли в результате дорожной аварии с участием автомобиля инкассаторов в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии. По факту ДТП проводится проверка, сообщает 12 декабря пресс-служба регионального следственного управления.

По предварительным данным, на трассе Черкесск — Домбай в селе Коста-Хетагурова служебный Ford Focus полиции выехал на встречную полосу, где столкнулся с бронированным автомобилем инкассаторов Ford Transit «Индеец».

В полицейском Ford находились три сотрудника полиции, двое из них скончались на месте, один был доставлен в больницу с травмами. В броневике находились два инкассатора, госпитализирован один из них.

Состояние пострадавших удовлетворительное. Устанавливаются подробности происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре автомобиль инкассаторов оказался участником массового ДТП в Крыму. В ноябре 2017 года инкассаторская машина провалилась в открытый люк на Овчинниковской набережной в Москве.

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