В школе Уфы распылили газ: восемь детей в больнице

Уфа, , 14:47 — REGNUM Восемь детей оказались в больнице после распыления перцового газа в одной из школ в Демском районе Уфы. После инцидента организована доследственная проверка, сообщает 12 декабря пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По предварительным данным, газ из баллончика распылил один из учеников, после чего в это же помещение вошли другие дети. Некоторые почувствовали себя плохо и обратились к школьному медику.

В результате восьмерых пострадавших госпитализировали. На место выехали следователи, обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, похожие инциденты происходили и в других российских школах. Так, в октябре газом из баллончика отравились 27 школьников в Краснодаре. В мае в Ростовской области газ распылили в день экзамена, 800 человек были эвакуированы.

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