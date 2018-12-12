На Ямале хакеры «взломали» больницу

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 16:05 — REGNUM На Ямале ноябрьская центральная городская больница подверглась хакерской атаке. На протяжении нескольких часов была остановлена работа бухгалтерии, аптеки и организационно-методического отдела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в медучреждении.

«К счастью, не пострадали подразделения, работающие непосредственно с пациентами», — сообщила представитель больницы Татьяна Михеева.

Портал «Ноябрьск 24» отмечает, что в 2018 году информационную систему органов власти Ямала атаковали компьютерными вирусами 180 тысяч раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года хакеры разослали более 11 тысяч писем с вирусом российским финансовым учреждениям и предприятиям с поддельных почтовых адресов госучреждений РФ.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что мошенничество через интернет раскрывается гораздо хуже, чем «живые» преступления. К примеру, сотрудники УМВД Екатеринбурга раскрыли за январь-октябрь 2018 года лишь 12% таких онлайн-преступлений (19 из 129 случаев), тогда как в целом за этот период была раскрыта почти половина мошенничеств иного свойства.

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