За вывоз нефти в Киргизию казахстанца приговорили к 19 годам тюрьмы

Астана, , 14:22 — REGNUM Специализированный межрайонный суд Актюбинской области Казахстана признал виновными участников преступной группы, занимавшейся незаконной продажей и вывозом нефти в особо крупных размерах из Казахстана в Киргизию, пишут казахстанские СМИ.

Организатора противозаконного бизнеса, директора департамента маркетинга и логистики НПЗ «Актобе Нефтепереработка» Алмаза Кужагалиева судебный орган приговорил к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Его сообщник, заместитель директора компании «Интер Ойл Экспорт», гражданин Белоруссии Сергей Кунцевич приговорен к 17 годам тюрьмы. Еще двое участников преступной группы Азамат Кушкинбаев и Эдуард Утениязов получили по 4 года лишения свободы.

Последнего из фигурантов этого резонансного уголовного дела, обвинявшегося в неуплате налогов, суд постановил освободить от уголовной ответственности, поскольку он полностью погасил задолженность по налоговым выплатам.

ИА REGNUM напоминает, что Алмаз Кужагалиев, Сергей Кунцевич, Азамат Кушкинбаев и Эдуард Утениязов обвинялись по статьям «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения», «Незаконное предпринимательство» и «Подделка документов».

По данным правоохранительных органов, в период с мая по декабрь 2016 года члены этой преступной группы незаконно вывезли из Казахстана в Киргизию под видом нефтепродуктов 13 тысяч тонн нефти на сумму 1,3 млрд тенге (более 233 млн рублей).