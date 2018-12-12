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Горловка, Дебальцево и Углегорск остались без связи «Феникс»

Происшествия

Три города остались без связи

Донецк, 12 декабря 2018, 14:19 — REGNUM  Оператор связи «Феникс» Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за аварии стал недоступен в трех городах, заявили в министерстве связи республики, сообщает 12 декабря «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, связь прервалась в Горловке, Дебальцево и Углегорске. Авария произошла на линии электропередачи. Ремонтная команда уже работает над проблемой.

Напомним, «Феникс» начал работать в ДНР с 2016 года. На данный момент республиканским оператором пользуются более 1,3 млн жителей ДНР.

Также ранее «Почта Донбасса» открыла юбилейный 30-й единый центр связи в Горловке. В центре связи жители могут подключиться к оператору «Феникс», а также оплатить ЖКХ, оформить почтовый перевод и так далее.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР открыли юбилейный единый центр связи

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