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Сальвини: все радовавшиеся стрельбе в Страсбурге должны быть арестованы

Происшествия

Особое внимание будет уделено границам Италии, заявил глава МВД

Рим, 12 декабря 2018, 13:52 — REGNUM  Правоохранительные органы Италии переведены на усиленный режим работы, особое внимание будет уделено пересечению границ страны, заявил в среду, 12 декабря, глава МВД Маттео Сальвини, передает информагентство Ansa.

Террористы и экстремисты должны быть задержаны любым способом в рамках закона, отметил министр. Он добавил, что все «радовавшиеся онлайн» происшествию в Страсбурге должны быть немедленно арестованы, спецслужбы уже работают над этой задачей.

Как сообщалось ранее, вечером 11 декабря в Страсбурге ранее судимый 29-летний местный уроженец североафриканского происхождения открыл стрельбу по прохожим в центре города. Погибли 2 человека, ранены 14. Поиски преступника продолжаются.

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