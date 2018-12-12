Сальвини: все радовавшиеся стрельбе в Страсбурге должны быть арестованы

Рим, , 13:52 — REGNUM Правоохранительные органы Италии переведены на усиленный режим работы, особое внимание будет уделено пересечению границ страны, заявил в среду, 12 декабря, глава МВД Маттео Сальвини, передает информагентство Ansa.

Террористы и экстремисты должны быть задержаны любым способом в рамках закона, отметил министр. Он добавил, что все «радовавшиеся онлайн» происшествию в Страсбурге должны быть немедленно арестованы, спецслужбы уже работают над этой задачей.

Как сообщалось ранее, вечером 11 декабря в Страсбурге ранее судимый 29-летний местный уроженец североафриканского происхождения открыл стрельбу по прохожим в центре города. Погибли 2 человека, ранены 14. Поиски преступника продолжаются.