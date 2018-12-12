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Вооруженные силы Египта ликвидировали 27 террористов

Происшествия

Порядка 400 человек арестованы

Каир, 12 декабря 2018, 13:41 — REGNUM  Вооруженные силы Египта ликвидировали по меньшей мере 27 террористов на севере Синайского полуострова, сообщает 12 декабря Associated Press.

Вместе с тем, правительственные войска уничтожили 342 укрытий и складов с оружием, принадлежащих боевикам, разминировали 344 взрывных устройства и задержали порядка 400 человек, подозреваемых в связях с бандитами.

Напомним, контртеррористическая операция на Синайском полуострове продолжается с февраля 2018 года. Власти Египта ведут борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проявляющими высокую активность в данном регионе.

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