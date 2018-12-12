Полиция освободила от «желтых жилетов» склад с топливом во Франции — СМИ

Ле-Ман, Франция, , 13:30 — REGNUM Французской полиции удалось освободить склад с жидким топливом в городе Ле-Ман, на западе Франции, который с 2 декабря был захвачен активистами движения «желтые жилеты», сообщает газета 20 minutes.

Примерно в три часа ночи 12 декабря была проведена операция по освобождению склада в Ле-Мане, чтобы возобновить доступ к нефтебазе. Известно, что захват склада «желтыми жилетами» имел негативные последствия для местной экономики.

Согласно заявлению местной префектуры, в результате операции три человека были арестованы и взяты под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, МВФ предрекает Франции негативные экономические последствия в связи с масштабными акциями протеста «желтых жилетов».

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