Землетрясение в США: толчки в штате Теннеси ощущали в соседней Атланте

Нашвилл, США, , 13:23 — REGNUM На востоке американского штата Теннеси произошло землетрясение магнитудой 4.4. балла, сообщает 12 декабря Associated Press.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов, точки можно было ощутить в соседнем штате Атланта. Данные по пострадавшим, а также ущербу причиненному объектам инфраструктуры пока не приводятся.

Напомним, штат Теннеси располагается в непосредственной зоне сейсмической активности, наиболее распространенной в центральной и восточной части государства. Тем не менее, указанный штат в меньшей степени подвержен подземным толчкам.

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