Среда, 12 Декабря 2018 года
13:44:07 МСК

Землетрясение в США: толчки в штате Теннеси ощущали в соседней Атланте

Происшествия

Информация о жертвах пока не поступала

Нашвилл, США, 12 декабря 2018, 13:23 — REGNUM  На востоке американского штата Теннеси произошло землетрясение магнитудой 4.4. балла, сообщает 12 декабря Associated Press.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов, точки можно было ощутить в соседнем штате Атланта. Данные по пострадавшим, а также ущербу причиненному объектам инфраструктуры пока не приводятся.

Напомним, штат Теннеси располагается в непосредственной зоне сейсмической активности, наиболее распространенной в центральной и восточной части государства. Тем не менее, указанный штат в меньшей степени подвержен подземным толчкам.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония готова помочь Индонезии восстановить инфраструктуру в Палу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить