В Прикамье фермер осужден за липовые сельхозпроекты

Краснокамск, Пермский край, , 13:04 — REGNUM В Краснокамске суд вынес приговор местному предпринимателю, которого признал виновным в покушении на особо крупное мошенничество. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Прикамью, мужчина предоставил в минсельхоз региона фальшивые документы на получение субсидии.

По версии следствия, глава фермерского хозяйства просил у чиновников 3 млн рублей в качестве возмещения затрат на реализацию двух сельхозпроектов. Как выяснилось, в действительности проекты не были реализованы. Предприниматель имел корыстный умысел: получить деньги из бюджета и потратить на личные нужды. Факт предоставления подложных документов был установлен, и фермеру отказали в предоставлении субсидии.

Суд приговорил молодого бизнесмена к одному году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.