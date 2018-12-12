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В Прикамье фермер осужден за липовые сельхозпроекты

Происшествия

Молодой бизнесмен оказался под уголовным преследованием из-за подложных документов, по которым хотел получить от минсельхоза края 3 млн рублей

Краснокамск, Пермский край, 12 декабря 2018, 13:04 — REGNUM  В Краснокамске суд вынес приговор местному предпринимателю, которого признал виновным в покушении на особо крупное мошенничество. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Прикамью, мужчина предоставил в минсельхоз региона фальшивые документы на получение субсидии.

По версии следствия, глава фермерского хозяйства просил у чиновников 3 млн рублей в качестве возмещения затрат на реализацию двух сельхозпроектов. Как выяснилось, в действительности проекты не были реализованы. Предприниматель имел корыстный умысел: получить деньги из бюджета и потратить на личные нужды. Факт предоставления подложных документов был установлен, и фермеру отказали в предоставлении субсидии.

Суд приговорил молодого бизнесмена к одному году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

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