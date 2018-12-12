В Боливии оппозиционеры подожгли здание Избирательного суда

Санта-Круз, Боливия, , 12:48 — REGNUM В Боливии протестующие против выдвижения Эво Моралеса на четвертый президентский срок подожгли офис Избирательного суда. Нападение произошло в крупнейшем городе Боливии Санта-Крус, передает канал TeleSur.

Нападение состоялось 11 декабря во время протестной студенческой демонстрации, организованной Университетом Габриэля Рене Морено. Манифестанты в масках атаковали офис суда, после чего переместились к Дворцу правосудия и начали бить стекла.

Полиция оцепила район, применила слезоточивый газ и задержала по меньшей мере 20 активистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Высший избирательный суд Боливии вопреки Конституции страны дал разрешение президенту Эво Моралесу выставить свою кандидатуру на выборах в четвертый раз. Всеобщие выборы в Боливии пройдут в январе 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН будут уважать выдвижение Эво Моралеса на четвертый президентский срок