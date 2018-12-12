Псковские власти помогут пострадавшим в ДТП туристам из Санкт-Петербурга

Псков, , 12:40 — REGNUM Власти Псковской области предпринимают все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии в Пушкиногорском районе, где вечером 11 декабря у населённого пункта Коноплюшка съехал в кювет и перевернулся микроавтобус с туристами из Санкт-Петербурга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, по предварительным данным, авария произошла из-за резкого торможения в условиях гололёда.

Из 17 пассажиров микроавтобуса Mercedes Sprinter в ДТП пострадали девять человек. Самые тяжёлые травмы — у молодого человека 1999 года рождения, у остальных пострадавших — травмы средней степени тяжести.

По данным и. о. председателя комитета Псковской области по здравоохранению Марины Гаращенко, шесть пострадавших госпитализированы в Пушкиногорскую больницу, трое транспортированы в ближайший травмоцентр в городе Острове.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

Ход расследования причин аварии губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль. По его распоряжению тех пассажиров, кому не потребовалась медицинская помощь, обеспечили ночлегом, питанием и оказали содействие в их доставке обратно в Санкт-Петербург.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП с экскурсионным автобусом под Псковом пострадали девять человек

Читайте развитие сюжета: Пострадавших в ДТП представителей СПбГУ доставят из Пскова вертолетом