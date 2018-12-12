Пострадавших в ДТП представителей СПбГУ доставят из Пскова вертолетом

Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Вертолет МЧС в ближайшее время доставит в Петербург пострадавших при ДТП в Псковской области студентов и преподавателя СПбГУ. Об этом сообщила 12 декабря пресс-служба университета.

Напомним, вечером 11 декабря у населённого пункта Коноплюшка съехал в кювет и перевернулся микроавтобус из Санкт-Петербурга. Из 17 пассажиров микроавтобуса Mercedes Sprinter в ДТП пострадали девять человек. Тяжёлые травмы — у молодого человека 1999 года рождения, у остальных пострадавших — травмы средней степени тяжести.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», в микроавтобусе ехали 13 студентов СПбГУ, двое сопровождающих, экскурсовод и водитель. Микроавтобус направлялся в Пушкинские Горы, где обучающиеся в СПбГУ по направлению «Туризм» должны были проходить практику.

Шесть пострадавших были госпитализированы в Пушкиногорскую больницу, трое отправлены в травмоцентр в городе Остров. Тех, кому не потребовалась медпомощь, обеспечили ночлегом и питанием.

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