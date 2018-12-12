В Киеве из-за аварии часть жителей осталась без холодной воды

Киев, , 12:32 — REGNUM В Киеве 12 декабря из-за аварии часть жителей остались без холодной воды, сообщают «Украинские новости».

Согласно сообщению, без воды остались 10 жилых домов. Повреждение произошло около 10:00 по местному времени, коммунальные службы начали ликвидацию аварии. Восстановление трубопровода продолжится в течение суток.

Напомним, в Киеве постоянно случаются аварии, так как водопроводная и теплосеть сильно изношены. Так, в начале декабря из-за прорыва теплового коллектора без тепла остались порядка 750 зданий украинской столицы.

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Также ранее власти Киева заявляли, что в городе в замене нуждаются 80% теплосетей.