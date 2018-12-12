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В Черном море перевернулась яхта: трех человек смыло в воду

Происшествия

Судьба одного из них неизвестна

Краснодар, 12 декабря 2018, 12:18 — REGNUM  Частная яхта «Вега» опрокинулась в акватории Черного моря в Геленджикской бухте. Об этом сообщила 12 декабря пресс-служба Южного следственного управления СКР. Следственными органами начата проверка по данному факту.

Яхта была обнаружена в ночь на 12 декабря, около 01:40, на расстоянии 10−15 метров от берега. Известно, что судно частное — оно принадлежит жителю Геленджика. По данным следствия, на борту находились пять человек. Троих пассажиров смыло волной в море. Двое из них самостоятельно добрались до берега, судьба третьего неизвестна. В настоящее время опрашиваются пассажиры судна. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в следственных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС объявило экстренное предупреждение по погоде на территории Краснодарского края на 11−12 декабря: прогнозировались осадки и сильный ветер.

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Происшествия на воде
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