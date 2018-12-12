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В Пензенской области столкнулись три грузовика и автобус

Происшествия

По предварительным данным, к аварии привел гололед

Пенза, 12 декабря 2018, 11:50 — REGNUM  Авария с участием четырех транспортных средств произошла на трассе Нижний Новгород — Саратов в Пензенской области. Один человек погиб, еще семеро получили травмы, сообщает «Лайф».

На 408-м км федеральной автодороги Р-158 столкнулись три грузовых автомобиля и автобус. По предварительным данным, к аварии привел гололед.

Предположительно, водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, затем в них въехали другой КамАЗ и автобус ПАЗ. Водитель одного из КамАЗов погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Пензе легковой автомобиль сбил троих пешеходов. Две женщины и один мужчина были госпитализированы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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