Глава красноярского Росприроднадзора задержан за взятку

Красноярск, , 11:30 — REGNUM В Красноярске по подозрению в получении крупной взятки задержан руководитель межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю и Туве Андрей Калинин. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

В отношении Калинина по материалам УФСБ России возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

По предварительной версии следствия, 10 декабря 2018 года он через посредника получил взятку в сумме 300 тысяч рублей от директора коммерческой фирмы, занимающейся экологическим аудитом. Взамен Калинин должен был оказать содействие в выдаче положительного заключения проекта технической документации на рекультивацию золошлака, получаемого в результате деятельности «Кызыльской ТЭЦ», а затем его утвердить.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

Напомним, Андрей Калинин в 2015 году стал руководителем управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю. С 2018 года — руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Туве.