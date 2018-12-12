То без воды, то без тепла: новая коммунальная авария в Воронеже

Воронеж, , 11:10 — REGNUM Часть Коминтерновского района Воронежа осталась без тепла в ночь на 12 декабря. Сообщения об отключении отопления появились в социальных сетях, позже информацию подтвердила пресс-служба мэрии, сообщает ИА REGNUM.

Авария произошла на трубопроводе на улице Жукова — в результате теплоснабжение было ограничено по улице Хользунова, по переулку Ученическому, Московскому проспекту, улицам Шишкова и Лизюкова.

«В настоящее время все работы завершены, система заполнена, включена рециркуляция, теплоснабжение выйдет на штатный режим в ближайшие часы — по мере заполнения и прохождения теплоносителя по внутридомовым системам», — сообщила пресс-служба мэрии.

Еще одна авария стала причиной отключения отопления в семи домах в районе улиц 60 Армии, Хользунова и Лизюкова. Приступить к ликвидации аварии, сообщили в мэрии, мешала припаркованная машина.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря произошел порыв на магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм, который обеспечивает водоснабжение части Коминтерновского и Центрального районов. Водоснабжение осуществляется по резервной ветке, однако существуют проблемы с давлением — вода не доходит до верхних этажей, в части домов, по данным на утро 12 декабря, водоснабжение отсутствовало вовсе.

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